مركز مكافحة الأمراض يستلم شحنة تطعيمات مقدمة من شركات أمريكية

استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، شحنة من التطعيمات الروتينية الخاصة بالبرنامج الوطني للتطعيم، مقدمة من شركتي MSD وPfizer الأمريكية.

وقال المركز: “قد تم نقل التطعيمات باستخدام سيارات مخصصة ومجهزة إلى مخازن الحلقة الباردة التابعة لإدارة الصيدلة بالمركز”.

وثمّن المركز الوطني لمكافحة الأمراض “الجهود الكبيرة المبذولة من كافة الأطراف المعنية، والتي تهدف إلى الحفاظ على صحة المجتمع وضمان توفير التطعيمات ووصولها إلى جميع المدن والمناطق في مختلف أنحاء البلاد”.

استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024، شحنة من التطعيمات الروتينية الخاصة بالبرنامج… تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني لمكافحة الأمراض _ ليبيا‏ في الثلاثاء، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤