مركز مكافحة الأمراض يطلق حملة تطعيمات ضد مرض «الإنفلونزا»

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، “حملة تطعيمات ضد مرض الإنفلونزا الموسمية في الأول من ديسمبر المقبل، تستهدف تعزيز المناعة المجتمعية وحماية الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات المرض”.

ما هي فوائد التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية!؟

تقليل نسبة تناول الأدوية.

التفليل من مضاعفات الإنفلونزا، وخفض نسبة زيارة المستشفيات.

خفض انتشار المرض بين أفراد المجتمع.

وقال المركز: “بادرو بالتطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية من 1 ديسمبر وحتى 31 ديسمبر 2024”.

ونشر المركز، فيديو توعوي مع الدكتورة فتحية أبو بكر، أخصائية أمراض سارية من المستشفى الجامعي طرابلس، حيث تحدثت عن الإنفلونزا الموسمية وضرورة التطعيم ضدها، ومن هم المستهدفون من هذا التطعيم؟

فيديو توعوي مع الدكتورة فتحية أبو بكر – أخصائية أمراض سارية في هذا الفيديو ، تتحدث الدكتورة فتحية أبو بكر، أخصائية… تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني لمكافحة الأمراض _ ليبيا‏ في الأحد، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤