مركز مكافحة الأمراض يعلن في ختام حملته تطعيم أكثر من 700 ألف طفل

اختتم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس السبت، حملة التطعيم الوطنية ضد شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية.

ووفقًا للإحصائيات الصادرة عن المركز، “بلغ إجمالي عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم في اليوم الأخير، من الحملة 81,751 طفلًا بلقاح شلل الأطفال، و67,868 طفلًا بلقاح الحصبة والحصبة الألمانية، وبهذا بلغ إجمالي عدد الأطفال المطعمين 708,700 طفل وطفلة منذ بداية الحملة وصولاً إلى ختامها”.

وبحسب المركز، “وصلت نسبة العمل في جميع البلديات إلى 100%، مما يعكس التزام العاملين في الحملة وتعاون المجتمعات المحلية”.