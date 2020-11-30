مركز مكافحة الأمراض ينفي اختطاف مديره

نفى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الاثنين، الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول اختطاف مديره العام الدكتور بدر الدين النجار.

ونشر المركز مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، تحدث من خلاله النجار حول هذه الإشاعات ومدى صحة ما تردد حول الواقعة.

وقال النجار: “اليوم الإثنين 30 نوفمبر، الساعة الخامسة مساءً، في مكتبي بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض.. رجعنا من انطلاق الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية لمكافحة فيروس كورونا في بلدية قصر بن غشير، شارك فيها المركز الوطني بالتعاون مع بلدية قصر بن غشير للتقليل والتخفيف من أعداد الحالات التي تفاقَم وضعها في البلدية، ولإيصال رسالة إلى الناس ولتوعيتهم باتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية”.

وأضاف: “هذه الحقيقة.. أما الإشاعات اللي طالعة في فيسبوك أنه تم اختطافي؛ الحمد لله رجعنا من الحملة ومفيش منها قصة الاختطاف هذه.. الآن أنا في مكتبي أمارس في مهامي.. وبالمناسبة نشكر كل من سأل علينا وكل من اتصل واطمأن علينا.. الحمد لله الأمور طيبة.. وما عندنا مشكلة مع أي واحد تسبب في اختطافنا أو في استيقافنا.. بارك الله فيكم جميعًا.. ونسأل الله السلامة للجميع”.