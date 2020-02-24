مركز مكافحة الأمراض ينفي اكتشاف حالات اشتباه بفيروس «كورونا»

نفت لجنة التواصل والإعلام الصحي للاستجابة لفيروس “كورونا” بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ما يُتداول في صفحات التواصل الاجتماعي حول اكتشاف حالات اشتباه بفيروس “كورونا” الجديد في ليبيا.

جاء ذلك بعد أن تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، أخباراً مفادها، تسجيل حالات اشتباه بالكورونا في مدينة مصراتة، وحقل البوري النفطي.

وأوضحت اللجنة أنه بالتواصل مع مسؤول مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار مصراتة الدولي، أكد عدم صحة ما نُشِر في صفحات التواصل الاجتماعي حول اكتشاف حالة اشتباه في مدينة مصراتة

كما قامت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالتواصل مع مسؤول رئيس اللجنة الداخلية لمتابعة أزمة فيروس “كورونا” بمواقع شركة مليتة للنفط والغاز، الذي أكد بدوره عدم صحة ما نُشر من أخبار حول اكتشاف حالة اشتباه بفيروس كورونا بحقل البوري.

وفي سياقٍ ذي صلة، نفت وزارة الصحة بحكومة الوفاق تسجيل أي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 بمستشفى الحكمة بمدينة مصراتة.

كما نفى رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بالوزارة فوزي أونيّس، تسجيل أي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في أي من المدن الليبية حتى الآن، مؤكدًا أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض هو الجهة الوحيدة التابعة لوزارة الصحة المخولة بتسجيل أي حالة بعد تشخيصها والتأكد من إصابتها.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان.