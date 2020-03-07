مركز مكافحة الأمراض ينفي تسجيل إصابات بفيروس «كورونا» في المنطقة الشرقية

أصاب الفيروس بحسب آخر إحصائيات أكثر من 100 ألف شخصاً حول العالم. [الوطني لمكافحة الأمراض]

نفى مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.د. بدر الدين النجار، تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المنطقة الشرقية.

وأشار النجار في تصريحات صحفية، إلى أنهم على تواصل مستمر مع شبكة الرصد ومكاتب الرقابة الصحية التابعة لهم، وأن الأعراض التي ظهرت على بعض الحالات هناك هي أعراض الإنفلونزا الموسمية الحادة.

وأوضح أن الحالة التي توفيت والأخرى المصابة هي لشقيقين ليس لهما تاريخ سفر قريب، منوهاً بأن هناك ما وصفه بـ”انفجارا وبائيا” بسيطا بالمنطقة الشرقية وفي مدينة البيضاء تحديدا، مؤكدا أن المركز سيعلن فورا في حال تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مدير مركز مكافحة الأمراض أن غرف العزل مازالت تعاني مشكلة كبيرة بالمنطقة الغربية، وهي في طور التجهيز بطرابلس ومصراتة وزوارة، مضيفا أنه جرى تجهيز غرفتين في بمنطقة الكويفية بالمنطقة الشرقية، وتم تجهيز وحدة مختصة في مستشفى إمساعد، وهي جاهزة للاستعمال.

هذا وأصاب الفيروس بحسب آخر إحصائيات أكثر من 100 ألف شخصاً حول العالم في 93 دولة و3 أقاليم ذاتية الحكم، توفي منهم قرابة 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

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