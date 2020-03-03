مركز مكافحة الأمراض ينفي تسجيل حالة لفيروس «كورونا» في مصراتة

نفت لجنة التواصل والإعلام الصحي للاستجابة لفيروس كورونا بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ما يتداول بصفحات التواصل الاجتماعي حول اكتشاف حالة مرضية لفيروس كورونا بمستشفى مصراتة الطبي.

ونقلت الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، عن مدير مستشفى مصراتة الطبي د. خالد بعيو قوله، إن خبر اكتشاف حالة مصابة بمرض الكورونا المستجد هو خبر عارِ عن الصحة.

وفي سياقٍ ذي صلة، جدد رئيس لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض د. محمد الجازوي، تأكيده على أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض هو الجهة المخولة بالإعلان عن وجود أو عدم وجود حالات اشتباه لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن عملية تأكيد الإصابة لا تتم إلا مختبريا عن طريق المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.