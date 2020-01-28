مركز مكافحة الأمراض يُسلم مذكرة تفصيلية حول إجراءاته الاحترازية من فيروس «كورونا»

عقد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.د بدر الدين بشير النجارن اجتماعاً الثلاثاء، مع وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق د.احميد عمر صباح.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمركزن بأن الاجتماع يأتي في إطار إجراءات مركز مكافحة الأمراض الوقائية من فيروس “كورونا” الجديد.

وأكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض خلال الاجتماع، عدم تسجيل أي حالات للمرض في ليبيا حتى الآن، نافيا ما يُتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول اكتشاف حالة داخل ليبيا.

وأوضح النجار أن فرق الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تعمل على أكمل درجات الاستعداد في كافة المدن الليبية.

كما قدم النجار مذكرة تفصيلية لوزير الصحة أطلعه من خلالها على احتياجات المركز الوطني لمكافحة الأمراض حتى يتمكن من متابعة إجراءته الوقائية من فيروس “كورونا” الجديد.

هذا وأصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بياناً في وقت سابق، بشأن ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد 2019 في الصين.