مرموش خارج قائمة الكرة الذهبية رغم أرقامه القياسية.. والسيتي يرد بطرافة

نشرت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي مقطع فيديو طريفًا يجمع لقطات للنجم المصري عمر مرموش مع مشهد شهير للفنان رامز جلال من فيلم “الباشا تلميذ”، يتضمن الجملة الساخرة: “معاك 70 جنيه؟”، في مزحة خفيفة نالت تفاعلًا واسعًا من الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا الفيديو في توقيت لافت، بالتزامن مع إعلان مجلة “فرانس فوتبول” عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح، وغاب عنها مرموش رغم موسمه الاستثنائي.

عمر مرموش قدم موسمًا مذهلًا مع مانشستر سيتي، حيث سجل 28 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة، وكان عنصرًا حاسمًا في تتويج الفريق بالبطولات المحلية، كما حصل على جائزة “هدف الشهر” في الدوري الإنجليزي الممتاز، وصُنّف كأحد أفضل المهاجمين في أوروبا خلال العام.

غياب مرموش عن قائمة المرشحين أثار استغراب واستياء جماهير مانشستر سيتي، التي رأت في ذلك “إجحافًا وظلمًا” بحق أحد أبرز نجوم الموسم، وتساءل كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن معايير الاختيار، في ظل تجاهل لاعب تألق بأرقام تفوق عددًا من المرشحين.

ورغم المزاح الطريف من إدارة النادي، إلا أن تفاعل السيتي مع مرموش بهذا الأسلوب حمل أيضًا رسالة تضامن ضمنية، في ظل الجدل القائم حول القائمة النهائية.

الكاميرا ترصد هذا المشجع المصري 😂 pic.twitter.com/kLXDUoTVDQ — مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 7, 2025