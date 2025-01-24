«مرموش» ينضم رسمياً لـ«سيتي» وترقب لأول مواجهة في منتخب «الفراعنة»

أعلن مانشستر سيتي، الخميس، عن تعاقده مع النجم المصري عمر مرموش، ومنحه الرقم 7، الذي سيرتديه خلال مباريات الفريق.

وانضم مرموش لحامل لقب الدوري الإنجليزي مقابل 70 مليون يورو وفقا لتقارير.

ويتواجد النجم المصري في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الألماني خلف هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ، حيث سجل 15 هدفا في 17 مباراة مع فرانكفورت هذا الموسم.

ويشكل الانتقال تتويجا سريعا لتطور مرموش، الذي تعاقد مع فرانكفورت في صفقة انتقال حر عام 2023 قادما من فولفسبورغ، حيث سجل 5 أهداف فقط في الموسم السابق.

ولم يتضح بعد كيف سيتأقلم مرموش مع طريقة لعب المدير الفني لمانشستر سيتي جوسيب غوارديولا، وكان أفضل أداء قدمه عندما لعب في خطة تعتمد على الدفع بمهاجمين اثنين، حيث كان يلعب بجوار هوغو إيكيتيكي، مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي السابق، لكن “بيب” يفضل الاعتماد على مهاجم واحد هو هالاند.

وبإمكان مرموش اللعب على الأجناب، ولعب في هذه المراكز مع منتخب مصر، لكنه لا يحقق نفس النجاح الذي يحققه عندما يلعب في المنتصف.

وسجل مرموش 6 أهداف وصنع 3 في 35 مباراة شارك بها مع “الفراعنة”.

وبالعودة للرقم 7، النجم الأبرز الذي ارتدى الرقم 7، هو بالتأكيد كريستيانو رونالدو، الذي حول الرقم لعلامة تجارية مميزة مرتبطة باسمه.

رونالدو ارتدى الرقم مع مانشستر يونايتد، مع صعوده للشهرة، ثم احتفظ به في ريال مدريد وصنع به الأمجاد.

من أبرز اللاعبين الذين ارتدوا الرقم، أسطورة المنتخب الإنجليزي وأيقونة الموضة، ديفيد بيكهام، الذي كان أول من حول “7” إلى علامة تجارية في الألفينات.

ومثلهم، النجم الفرنسي فرانك ريبيري، الذي ترشح لجائزة أفضل لاعب بالعالم مرات عدة، وتبنى الرقم المميز مع بايرن ميونيخ الألماني.

من أساطير اللعبة الذين ارتدوا الرقم، المهاجم الإسباني راؤول غونزاليس، مع ريال مدريد الإسباني، والتصق به الرقم في النادي والمنتخب. ومثله البرتغالي لويس فيغو، الذي اضطر للتضحية بالرقم، من أجل راؤول، عندما انتقل إلى ريال مدريد.

وكذلك الهداف الأوكراني أندريه شيفشينكو، الحائز على الكرة الذهبية، الذي ارتدى الرقم 7 مع أي سي ميلان الإيطالي.

الآن جاء الدور على مرموش لارتداء الرقم 7، ولن يستطيع الإفلات من المقارنات الحتمية مع أساطير اللعبة، لكنه يستطيع كذلك أن يعيش أياما سعيدة مع الرقم 7، في حال واصل تألقه الذي مارسه بالدوري الألماني.

وتترقب الجماهير المصرية يوم 23 فبراير المقبل، لمتابعة أول مواجهة بين النجمين محمد صلاح وعمر مرموش، الزميلين في منتخب “الفراعنة” المتنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي هذا اليوم 23 فبراير المقبل، يستضيف مانشستر سيتي ليفربول حيث يلعب صلاح.

وكان ليفربول متصدر الدوري قد تغلب على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين في اللقاء الأول بينهما بالبطولة هذا الموسم، عندما سجل صلاح لفريقه.

ومن المتوقع أن يدخل مرموش، الذي تألق بشدة في الدوري الألماني مؤخرا، دائرة النجومية في نظيره الإنجليزي سريعا، علما أنه سيكون مطالبا بمنافسة صلاح هداف “البريميرليغ” برصيد 18 هدفا، ومتصدر ترتيب التمريرات الحاسمة بواقع 13 صناعة هدف.

"I'm fast, good on the ball and dangerous" ⚡️



Welcome to City, @OmarMarmoush 🩵 pic.twitter.com/Qc2gTVtTUi — Manchester City (@ManCity) January 23, 2025