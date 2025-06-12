مروحيات «كاريكال» تدخل الخدمة في العراق.. ماذا يعني ذلك للقدرات القتالية؟

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، عن دخول دفعة جديدة من مروحيات “كاريكال” الفرنسية متعددة المهام، الخدمة ضمن قواتها الجوية، في تعزيز ملموس لقدرات سلاح الجو العراقي، بفضل الدعم المباشر من القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والجهود الفنية المستمرة لتجهيز هذه الطائرات الحديثة.

وأوضح بيان الوزارة أن هذه المروحيات المتطورة، التي وصلت في دفعة أولى مكونة من طائرتين من طراز “H225M” المعروف بـ”كاريكال”، ستشكل نقلة نوعية في مجالات النقل التكتيكي، والإسناد القتالي، والإخلاء الطبي، مما يعزز جاهزية الجيش العراقي لتنفيذ مهامه الخاصة في ظروف متعددة.

وتتوقع وزارة الدفاع استلام دفعات إضافية من هذه المروحيات خلال العام الجاري والعام المقبل، ضمن العقد الموقع مع فرنسا، ما يعكس التزام العراق بتحديث وتطوير قواته الجوية بما يتواكب مع التحديات الأمنية والعملياتية التي تواجهها البلاد.

وأكد وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، أن تسلم هذه الطائرات يتزامن مع ذكرى تأسيس قيادة طيران الجيش العراقي، معبراً عن أمله في أن تسهم هذه الطائرات الفرنسية في تعزيز القدرات العملياتية والأمنية، مشيراً إلى أن عملية استلام الطائرات ستستمر تباعًا بعد إكمال تصنيعها.

ويأتي هذا التطور في سياق تعزيز قدرات الجيش العراقي، الذي يواجه تحديات أمنية معقدة على أكثر من جبهة، حيث تسهم مروحيات “كاريكال” متعددة المهام في رفع كفاءة النقل السريع للقوات، تقديم الدعم الناري في الميدان، وتنفيذ عمليات الإخلاء الطبي للجرحى بكفاءة عالية، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا لتعزيز الجناح الجوي للقوات المسلحة.