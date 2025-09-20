مرور طرابلس.. تحويلات مرورية مؤقتة لإجراء صيانة طريق المطار

أصدر مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس، تنويهًا مروريًا يُفيد بإغلاق طريق المطار من تحت الكوبري الدائري الثالث في الاتجاهين، وذلك ابتداءً من الساعة 12:00 ليلاً وحتى الساعة 6:00 صباحًا، بهدف استكمال أعمال الجسر.

ودعا المكتب جميع السائقين إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات المرورية، مع إمكانية استخدام مداخل الكوبري أو التوجه إلى طريق الفلاح كطرق بديلة، لضمان انسيابية الحركة وسلامة الجميع.

ويُعد طريق المطار أحد المحاور الرئيسية في العاصمة طرابلس، حيث يربط بين وسط المدينة والمناطق الجنوبية إضافة إلى مطار طرابلس الدولي سابقًا، ويشهد الطريق كثافة مرورية عالية خلال ساعات النهار، مما يجعل أعمال الصيانة أو الإنشاء تتطلب تنفيذها في ساعات الليل لتفادي الازدحام وضمان سلامة المستخدمين.

ويأتي إغلاق الطريق ضمن مشروع استكمال أعمال الجسر الواقع تحت الكوبري الدائري الثالث، في إطار الجهود الجارية لتحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية في العاصمة.