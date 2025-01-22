مسؤولة أممية تحذّر من سيناريو غزة في الضفة الغربية

حذّرت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، “من احتمال ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بالضفة الغربية على غرار قطاع غزة”.

وكتبت ألبانيز في منشور عبر منصة “إكس”: “مع دخول وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره في غزة حيز التنفيذ، صعّدت آلة القتل الإسرائيلية من هجماتها في الضفة الغربية، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص في جنين اليوم”.

وأضافت: “إذا لم يتم إجبار القوات الإسرائيية على التوقف، فإن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين لن تقتصر على غزة، تذكروا كلامي!

كاتس: عملية جنين قد تشكل تحولا في استراتيجية الجيش الإسرائيلي بالضفة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، “إن عملية “الجدار الحديدي” التي بدأتها القوات الإسرائيلية في مدينة جنين، من المتوقع أن تشكل تحولا في استراتيجية الجيش في الضفة الغربية”.

وأضاف كاتس في بيان صادر عن مكتبه بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” أن “تنفيذ عملية واسعة النطاق للقضاء على ما وصفهم بـ”الإرهابيين” والبنية التحتية التابعة لهم في مخيم جنين، دون أن يتكرر ذلك داخل المخيم مع انتهاء العملية، وهو الدرس الأول من أسلوب المداهمات المتكررة في غزة”.

هذا وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، “عن بدء عملية “الجدار الحديدي” في جنين بالضفة الغربية”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، “مقتل 10 فلسطينيين برصاص القوات الإسرئيلية وإصابة 40 آخرين في محيط مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية”.