مسؤولة أممية تدعو لمقاطعة إسرائيل بسبب الحرب في غزة

دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة “فرانشيسكا ألبانيز” اليوم السبت المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها، حتى تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية.

وقالت “ألبانيز” في تدوينة على منصة إكس إن ” إسرائيل كثّفت هجماتها على مدينة رفح بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية وقف عمليتها في المدينة “.

وأوضحت أن الأنباء التي تصلها من الناس المحاصرين في مدينة رفح مروعة، مشيرة إلى أن إسرائيل لن توقف هذا الجنون حتى نقوم نحن بوقفه.

ودعت أليانيز الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لفرض عقوبات على إسرائيل وحظر تزويدها بالأسلحة، وتعليق العلاقات السياسية والدبلوماسية معها، حتى تتوقف عن هجومها .

يشار إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت يوم أمس، أمرا يطالب إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح، لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها .