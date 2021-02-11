مسؤولة صحة بريطانية: سلالة كورونا البريطانية ستجتاح العالم

مديرة مجمع دراسات الجينوم المعني بمرض كورونا في بريطانيا شارون بيكوك اعلنت أن سلالة فيروس كورونا البريطانية ستنتشر على الأرجح في جميع أنحاء العالم.

وذكرت قناة بي بي سي عن بيكوك إن “مكافحة الفيروس ستستمر لعشرة أعوام على الأقل، والسلالة التي اكتشفت لأول مرة في مقاطعة كنت اجتاحت البلد، ومن المرجح أن تجتاح العالم”.

وأضافت “عندما ننتصر على الفيروس أو يتحور بنفسه ويصبح غير خبيث، أي لا يسبب المرض، يمكن أن نكف عن القلق بشأنه. لكن بالنظر للمستقبل أعتقد أننا سنواصل هذا لأعوام. سنواصل هذا لعشرة أعوام مقبلة في رأيي”.

وفي سياق متصل، رصدت بريطانيا على مدى الأشهر الأخيرة ظهور سلالة من الفيروس، عرفت باسم “B-117″، وأظهرت الدراسات أن تلك السلالة أكثر عدوى من الفيروس الأصلي بنحو 70%.

وفي جنوب أفريقيا ظهرت سلالة عرفت باسم “B.1.351″، إلى جانب سلالة أخرى مثيرة للقلق في البرازيل.

وفي الولايات المتحدة تحدثت السلطات أيضا عن نشوء سلالات جديدة وسط تحذيرات من انتشارها على نطاق واسع في مناطق مختلفة من البلاد.

وتسببت الطفرات بإعادة القيود والإغلاقات في دول عدة حول العالم، بعد أن كانت قد رفعتها في وقت سابق.