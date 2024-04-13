مسؤولون أمريكيون: إيران جهزت «100صاروخ كروز» لضرب إسرائيل

نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” عن مسؤولين أمريكيين، “أن المؤشرات تدل على أن إيران قد تكون مستعدة لمهاجمة إسرائيل بضربات صاروخية وطائرات بدون طيار”.

وقال المسؤولون الأمريكيون: “إن إيران جهزت أكثر من “100 صاروخ كروز” لضربة إسرائيلية محتملة، كما جهزت أيضًا عددًا كبيرًا من الطائرات بدون طيار خلال الأسبوع الماضي والتي يمكن استخدامها في تنفيذ الهجوم على إسرائيل”.

كما صرح مسؤولان أمريكيان لشبكة “سي إن إن”، أن “الولايات المتحدة ستحاول اعتراض أي صاروخ يتم إطلاقه على إسرائيل إذا كان ذلك ممكناً”.

وأكد مسؤول استخباراتي أميركي، أن “إيران ستنفذ ضربات ضد أهداف متعددة داخل إسرائيل وفي جميع أنحاء المنطقة”.

وأضاف المسؤول، أن “الصراع بين إيران وإسرائيل من شأنه أن يشكل تصعيدا خطيرا كانت الولايات المتحدة تأمل في تجنبه”.

وفي ذات السياق، نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصدر مطلع، أن “السلطات الإيرانية لم تتخذ قرارا نهائيا بعد للهجوم على إسرائيل، وأنها تواصل مناقشة خطط الهجوم”.

إلى ذلك، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي: “نحن مستعدون بشدة في الهجوم والدفاع ضد أي تهديد، نحن في حالة حرب وكنا في حالة تأهب عالية منذ حوالي ستة أشهر”.

وأضاف: “يواصل الجيش الإسرائيلي مراقبة ما يحدث في إيران وفي مختلف الساحات عن كثب، بينما يستعد باستمرار للتعامل مع التهديدات القائمة والمحتملة بالتنسيق مع الجيش الأمريكي”، مضيفا: “قواتنا مستعدة وجاهزة في جميع الأوقات وفي مواجهة أي سيناريو”.