مسؤولون أمريكيون استقالوا بسبب حرب غزة: هناك تواطؤ بالقتل لا يمكن إنكاره!

اتهم مسؤولون حكوميون أمريكيون سابقون، استقالوا بسبب الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية في غزة، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، “بالتواطؤ الذي لا يمكن إنكاره في قتل الفلسطينيين في القطاع”.

وقال 12 مسؤولا سابقا، في بيان مشترك، “إن الإدارة تنتهك القوانين الأمريكية من خلال دعمها لإسرائيل وإيجاد ثغرات لمواصلة شحن الأسلحة إلى حليفتها”.

هذا وكان من بين الموقعين على البيان المشترك أعضاء سابقون في وزارات الخارجية والتعليم والداخلية والبيت الأبيض، والجيش.

وكانت موظفة جديدة بوزارة الداخلية الأمريكية أعلنت أمس الثلاثاء، استقالتها من منصبها احتجاجا على السياسة الأمريكية تجاه حرب غزة.

وبحسب وكالة رويترز، قالت الموظفة المستقيلة في بيان، “إن الرئيس جو بايدن واصل تمويل هذا العنف بدلا من استخدام النفوذ الأمريكي لوقف القتل في غزة”.

هذا وارتفع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة لليوم الـ 271 إلى أكثر من 37925 قتيلا و87141 جريحاً.