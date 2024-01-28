مسؤولون أوكرانيون يختلسون أموالا مخصصة لشراء أسلحة

اختلس مسؤولون عسكريون ورجال أعمال أوكرانيون مبلغ 40 مليون دولار من الأموال المخصّصة لشراء أسلحة في بداية الحرب بين أوكرانيا و روسيا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالة الاستخبارات والأمن الأوكرانية قولها أن العملية حصلت آغسطس 2022، أي بعد ستة أشهر على بدء الغزو الروسي للبلاد.

وجرت عملية الاختلاس في إطار شراء 100 ألف قذيفة هاون من الخارج لم يتمّ تسليمها أبداً، وفقاً لبيان صادر عن جهاز الأمن الأوكراني.

وبحسب الجهاز تمّ اختلاس الأموال (1,5 مليارات هريفنا) من قبل مسؤولين في وزارة الدفاع وشركة “لفيف أرسنال” المكلّفة بالشراء، وذلك بالتواطؤ مع شركة أجنبية.

وقالت النيابة العامة إنّه “تمّ إبلاغ مسؤول كبير في وزارة الدفاع وسلفه، ومدير إحدى الشركات الأوكرانية ومسؤول المبيعات فيها وكذلك ممثل شركة أجنبية بإشعار الاشتباه”.

وذكر جهاز الأمن الأوكراني إنّ أحد المشتبه بهم موقوف، بعد إلقاء القبض عليه “أثناء محاولته مغادرة أوكرانيا”، موضحا أن التحقيق أجري بالتعاون مع وزارة الدفاع.

وفي أغسطس 2023، طرَد الرئيس فولوديمير زيلينسكي كل المسؤولين الإقليميين المعنيين بالتجنيد العسكري، بسبب الإعفاءات الممنوحة في مقابل رشاوى.