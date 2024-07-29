مسؤولون كبار متورطون في كارثة درنة.. فمن هم؟

ذكر مكتب النائب العام، أن محكمة جنايات درنة، “قضت بالسجن بحق 12 مسؤولا في قضية انهيار سدود المدينة العام الماضي.

وأصدرت المحكمة، أحكاما، بالسجن تتراوح بين 9، و27 عاما على المسؤولين عن إدارة مرافق السدود في البلاد، فيما برأت أربعة مسؤولين آخرين.

وذكر مكتب النائب العام، في بيان، أن “ثلاثة من المتهمين ملزمون بإعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة”.

وجاء في البيان: “نظرت محكمة جنايات درنة الواقعات المنسوبة إلى ستة عشر مسؤولاً عن حادثة فيضان مدينة درنة سنة 2023؛ فتممت تحقيق واقعات الدعوى؛ ثم قضت، بإدانة اثني عشر متهماً؛ فأنزلت بالمحكوم عليهم الأول؛ والثاني؛ والثالث؛ والسادس؛ والسابع؛ والحادي عشر؛ والثاني عشر عقوبة السجن مدة تسع سنوات؛ ودفع الدية المحكوم بها؛ وأنزلت المحكمة بالمحكوم عليه العاشر عقوبة السجن مدة خمس عشرة سنة؛ ودفع الدية المحكوم بها؛ وأنزلت بالمحكوم عليه الثالث عشر عقوبة السجن مدة سبع وعشرين سنة ؛ وأنزلت المحكمة بالمحكوم عليه الرابع عشر عقوبة السجن مدة ست وعشرين سنة ؛ ودفع الدية المحكوم بها؛ وقضت المحكمة بإذانة المحكوم عليه الخامس عشر ؛ فأنزلت به عقوبة السجن مدة تسع عشرة سنة؛ ودفع الدية المحكوم بها؛ وأنزلت المحكمة بالمحكوم عليه السادس عشر عقوبة السجن مدة أربع وعشرين سنة ؛ ودفع الدية المحكوم بها؛ وقضت المحكمة ببراءة المتهمين الرابع؛ والخامس؛ والثامن؛ والتاسع ؛ وألزمت المحكوم عليهم العاشر؛ والثالث عشر؛ والرابع عشر رد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع”.

محكمة الجنايات تصدر حكماً يقضي بإدانة اثني عشر مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد. نظرت محكمة جنايات درنة الواقعات… تم النشر بواسطة ‏مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya‏ في الأحد، ٢٨ يوليو ٢٠٢٤

هذا وبحسب قناة روسيا اليوم، فيما يلي بعض المتورطين في كارثة درنة، ومنهم مسؤولون كبار:

1. رئيس صندوق إعمار درنة وبنغازي سابقا علي الحبري – السجن 27 عاما و6 أشهر.

2. عميد بلدية درنة السابق عبد المنعم الغيثي – السجن 14 عاما و10 أشهر مع دفع الدية المحكوم بها.

3. موظف بمصرف ليبيا المركزي أحمد بن شتوان – السجن 19 عاما.

4. المدير العام لصندوق إعادة إعمار درنة سابقا علي بحيري – السجن 26 عاما ودفع الدية المحكوم بها.

5. مهندس بهيئة المياه محمود عبد السلام الزبيدي- السجن 24 عاما ودفع الدية المحكوم بها.

يذكر أنه في 11 سبتمبر 2023، تسببت العاصفة دانيال التي ضربت الساحل الشرقي لليبيا في فيضانات تفاقمت بسبب انهيار سدين مائيين رئيسيين في درنة، مما خلف آلاف القتلى والمفقودين، وتسبب بنزوح أكثر من أربعين الف شخص.