مسؤولون ليبيون في ضيافة الجزائر

جدّد رئيس مجلس النواب الجزائري إبراهيم بوغالي، التأكيد على موقف بلاده الداعم لمسار الحل السياسي للأزمة الليبية.

بوغالي خلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني قال إنّه يجب أن يفضي الحل السياسي إلى إجراء الانتخابات المقررة، وبناء وتوحيد مؤسسات الدولة، وسحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية والدفع بجهود المصالحة الوطنية حتى يعود هذا البلد إلى مكانته الإقليمية.

من جهته، أكّد الكوني على متانة العلاقات الثنائية مع الجزائر, باعتبارها البلد الوحيد الذي التزم الحياد الكامل إزاء فرقاء الأزمة في البلاد.

وتابع الكوني أنّ الجزائر قادرة على توفير بوادر انفراج الأزمة وإعطاء مزيد من الدفع لمسار حل الأزمة بما يحفظ أمن ووحدة وازدهار ليبيا.

وشدّد رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنڨريحة يؤكد خلال لقائه مع نظيره محمد الحداد، على ضرورة تنسيق الجهود لرفع التحديات الأمنية المستجدة، خاصة في الحدود الجنوبية المشتركة، وإيجاد السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري.

وأعرب شنڨريحة عن أمله أن تستعيد ليبيا دورها الإيجابي في المنطقة بالتعجيل بالخروج من الأزمة التي تشهدها.