مسؤول أمريكي سابق يتحدث حول شكل «نظام الحكم القادم» في سوريا!

اعتبر ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق أن بلاده قد تواصل دعم “قوات سوريا الديمقراطية” لتعزيز موقفها في المفاوضات، وأن سوريا لا تبدو متجهة نحو نظام فيدرالي.

وقال شينكر في مقابلة مع شبكة “رووداو الإعلامية”: “الولايات المتحدة تدخلت بالفعل، وقد تستمر في التدخل في المفاوضات لدعم موقف قسد على طاولة الحوار من خلال تقديم الدعم العسكري لها”.

وأضاف: “لا يبدو أن سوريا تتجه نحو الفيدرالية، بل نحو دولة مركزية موحدة. في هذا السياق، سيتعين على قوات سوريا الديمقراطية أن تصبح جزءا من الجيش التابع للحكومة السورية في دمشق، وتعمل تحت قيادتها”.

ورغم أن واشنطن قد تواصل دعم “قسد” عسكريا، إلا أن شينكر أشار إلى أن الولايات المتحدة “لن تقدم ضمانات سياسية لحماية مشروعها السياسي” في شمال وشرق سوريا.

وتابع قائلا: “ستواجه الإدارة الأمريكية، سواء الحالية أو المستقبلية، تحديات في تحقيق التوازن بين دعمها لقوات سوريا الديمقراطية وعلاقتها مع تركيا، الشريكة في حلف الناتو”.

في السياق، “قتل 3 مدنيين وأصيب آخران بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بريف اللاذقية الشرقي في شمال غرب البلاد”.

وأفاد الدفاع المدني السوري، في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك، بـ”مقتل 3 مدنيين وإصابة اثنين آخرين بجروح بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بسيارة يستقلونها في منطقة جبال الكبينة بريف اللاذقية الشرقي يوم الأحد”.

وأضاف أن “فرقه أسعفت المصابين إلى أقرب مستشفى وانتشلت جثامين الضحايا وسلمتها لذويهم أصولاً”.

وأوضح أن “مخلفات الحرب والألغام تهدد أرواح المدنيين وتتسبب بإصابات بليغة وتقوّض الأنشطة الزراعية والاقتصادية وتعرقل عودة المدنيين إلى منازلهم بمناطق واسعة من سوريا”.