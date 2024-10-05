مسؤول أمريكي كبير يتوجه إلى إسرائيل

ذكر موقع “واينت”، أن “قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، سيصل خلال الساعات المقبلة إلى إسرائيل بهدف تنسيق الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني”.

وقال الموقع إن كوريلا، “صاحب تأثير كبير على إسرائيل، وقد زارها أكثر من 15 مرة خلال العامين الماضيين”.

ونقل موقع “واينت” عن مسؤولين أمريكيين تقديراتهم “بأن الرد الإسرائيلي على إيران وشيك”.

وكان “كوريلا”، تحدث عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر، مع رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “إن الجيشين الإسرائيلي والأمريكي عملا معا في الدفاع والتعاون، قبل أيام من الهجوم الإيراني وأثناءه وبعده، كما سيواصل الجيشان تعميق علاقتهما من منطلق الالتزام بتعزيز الاستقرار الإقليمي”.

في غضون ذلك، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة “سي ان ان”: “إن إسرائيل لم تقدم لإدارة “بايدن” ضمانات بأنها لن تهاجم المنشآت النووية ردا على الهجوم الإيراني”.

وأضاف: “الأمر ليس مطروحا على الطاولة، نأمل ونتوقع أن نرى بعض الحكمة بالإضافة إلى القوة، لكن ليس لدينا ضمان بذلك”.

هذا وشنت إيران في الأول من أكتوبر الجاري، هجوما صاروخيا على إسرائيل، استهدفت فيه منشآت عسكرية للجيش الإسرائيلي.