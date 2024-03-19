مسؤول أممي يشيد بجهود ليبيا في معالجة النزوح الداخلي

أشاد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المعني بقضية النزوح الداخلي ” روبرت بايبر”، بالجهود الوطنية التي تبذل لمعالجة قضية النازحين في ليبيا، والتي لمسها خلال زيارته للبلاد أواخر العام الماضي.

وخلال لقائه السفير” طاهر السني” مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة أمس أشار بايبر، إلى الدعم الذي توفره الحكومة والسلطات الليبية للتعامل مع هذا الملف والمصالحات المحلية التي تم إنجازها.

وأكد ” بايبر” خلال الاجتماع على أهمية إعادة هيكلة الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في هذا الصدد، والنظر لهذه القضية بشمولية أكبر وربطها مع نقاشات بناء سلام.

وقال مساعد الأمين العام المستشار الخاص المعني بقضية النزوح الداخلي، إن عدد النازحين الداخليين ،في الآونة الأخيرة، قد ارتفع بشكل كبير عالمياً، والأدوات المستخدمة حالياً غير كافية للتعامل مع هذه المشكلة.