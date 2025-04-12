مسؤول أممي يكشف سبب قيام الحرب في سوريا.. ما علاقة واشنطن والفوضى بالشرق الأوسط؟

قال الاقتصادي العالمي جيفري ساكس “إن الحرب في سوريا اندلعت بقرار مباشر من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما”، معتبرًا أن واشنطن كانت المحرك الرئيسي للحروب في الشرق الأوسط.

وأوضح ساكس، مدير شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة وأستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، خلال مشاركته في “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”، أن “الحرب في سوريا لم تبدأ بسبب قمع النظام، بل كانت بتوجيه من أوباما للإطاحة ببشار الأسد في ربيع 2011”.

وأشار إلى أن “مقتل 600 ألف شخص لا يمكن تفسيره فقط بالاحتجاجات أو قمع النظام”، مؤكدًا أن “هذه كانت حربًا حقيقية تطلبت تمويلًا وتسليحًا بمليارات الدولارات”. ولفت ساكس إلى “عملية تيمبر سايكمور” التي نفذتها وكالة الاستخبارات الأمريكية، محذرًا من أن المنطقة كانت تحت تأثير القوى الغربية منذ معاهدة فرساي قبل مئة عام.

وأضاف ساكس أن “السلام في المنطقة لن يتحقق طالما استمرت أمريكا في التدخل وإشعال النزاعات”، وانتقد بشدة فكرة الاعتماد على الولايات المتحدة لحل المشكلات الإقليمية، معتبرًا أن “الإمبراطوريات لا تعمل لصالح الآخرين، بل تفرق لتسيطر”. كما أوضح أن “من يظن أن واشنطن ستحقق مصالح الدول العربية أو التركية أو الفارسية فهو واهم”.

وفي حديثه عن فشل اتفاق السلام الذي توسط فيه كوفي عنان عام 2012، كشف ساكس “أن الولايات المتحدة عرقلت الاتفاق بسبب إصرارها على رحيل الأسد فورًا، مما أدى إلى استقالة عنان واستمرار الحرب ومقتل المزيد من الأشخاص”.

كما تطرق ساكس إلى القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن “إسرائيل لا تستطيع أن تخوض يوماً واحداً من القتال بدون الدعم الأمريكي الكامل”، موضحًا أن الولايات المتحدة هي من تموّل وتدير العمليات العسكرية والاستخباراتية، متهمًا واشنطن بالتواطؤ في ما يحدث في غزة من إبادة جماعية.

وختم ساكس كلمته بدعوة دول المنطقة إلى “تحديد مصيرها بنفسها، بعيدًا عن التدخلات الخارجية”، مؤكدًا أن “الحلول الحقيقية لن تأتي إلا بإنهاء سياسة “فرق تسد” التي تمارسها القوى الإمبريالية منذ قرن”.

Antalya Diplomasi Forumu’nda Prof. Jeffrey Sachs: “Suriye’de savaş ABD Başkanı Obama’nın emriyle başladı, Esad diktatörlüğünden kaynaklanmadı.” pic.twitter.com/jvs4dPGsPG — Tunç Akkoç (@akkoc_tunc) April 12, 2025

American economist Jeffrey Sachs: (at Antalya Diplomacy Forum)



This region (Middle East) has been manipulated by Britain, France and the U.S. for 100 years since the Treaty of Versailles.



It will not have safety or peace until the U.S. is out of this region. If you think your… pic.twitter.com/DKRD4TXfeD — The Daily News (@DailyNewsJustIn) April 12, 2025

American economist Jeffrey Sachs: (at Antalya Diplomacy Forum)



We will never have peace in this region if outside imperial powers like the US are dictating the terms.



Israel could never do these wars on its own, these are American wars. America provides the financing, the… pic.twitter.com/vDizA6Aa71 — Clash Report (@clashreport) April 12, 2025