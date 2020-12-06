مسؤول أمني بتل أبيب: قادة عصابات إجرامية إسرائيلية ينشطون بدبي

كشفت قناة صهيونية، اليوم الأحد، أن قادة بارزين في منظمات الجريمة بالكيان الصهيوني قد بدأوا مؤخراً في نقل نشاطهم إلى دولة الإمارات، وذلك بعد توقيع اتفاق التطبيع وبدء تسيير الرحلات التجارية بشكل منتظم بين الدولتين.

القناة (12) الصهيونية نقلت عن ضابط كبير في شرطة تل أبيب، لم تسمّه، قوله إن قادة المنظمات الإجرامية “يعملون من خلال وكلاء أرسلوهم نيابة عنهم، أو سافروا هم بأنفسهم إلى دبي في الأيام الأخيرة، لإتمام صفقات تقدر بعشرات ملايين الدولارات”.

أضاف الضابط أن “قادة المنظمات الإجرامية يزورون دبي بهدف شراء عقارات، أو بناء شراكات في مشاريع بمجال الأغذية أو الفنادق، ولكن في الأساس يهدفون للمتاجرة بالكوكايين، وتبيض الأموال التي جمعوها في إسرائيل”.

صفقة مخدرات ضخمة

يأتي هذا التصريح تزامناً مع ما نقلته القناة التلفزيونية عن مصادر في الشرطة الصهيونية من أن شحنة كوكايين تزن قرابة 750 كيلوغراماً قد تم ضبطها مؤخراً في ميناء أشدود، بعد أن خرجت من غواتيمالا في أمريكا الجنوبية، ومرّت عن طريق ميناء أنتويرب البلجيكي، بتمويل من رجال أعمال صهاينة يعملون في الإمارات.

مصادر الشرطة أكدت للقناة أن هذه الحمولة الكبيرة من المخدرات كان من الممكن أن تحقق أرباحاً تقدر بـ 70 مليون دولار.

ارتفاع في الحالات

وبحسب ما نقل موقع “عربي بوست” عن القناة، فإن الشرطة الصهيونية تقدر أن عشرات المجرمين من الكيان الصهيوني يتنكرون بزيّ رجال أعمال، ويتواجدون حالياً في الإمارات لنسج صفقات وتعاون في التجارة والأعمال الجنائية أيضاً.

المصدر الأمني في شرطة تل أبيب حذر المجرمين من التورُّط في صفقات مخدرات في دبي، لأنه “في حال القبض عليهم قد يتم زجّهم في السجن لسنوات طويلة، وقد تنتهي بهم الأمور بعقوبة الإعدام”، بحسب قوله.

اتفاق التطبيع

يشار إلى أنه منتصف سبتمبر الماضي، وقّع الكيان الصهيوني والإمارات اتفاقاً لتطبيع العلاقات برعاية أمريكية، ثم وقعت الدولتان لاحقاً العديد من اتفاقيات التعاون، بينها اتفاق إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول.

الأربعاء الماضي، بدأت شركة “يسرائير” للطيران في تسيير رحلتين يومياً من تل أبيب إلى الإمارات، تبعتها شركة “أركيع” بعد يوم واحد، فيما تنضم إليهما “العال” أكبر شركة طيران صهيونية، في 9 ديسمبر الجاري بـ 14 رحلة أسبوعياً.

وفي المقابل، بدأت شركة “فلاي دبي” (إماراتية) في تسيير رحلتين يومياً، من الإمارات إلى تل أبيب، منذ 26 نوفمبر الماضي.