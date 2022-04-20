مسؤول أوروبي: من 10 إلى 20 ألف مرتزق من ليبيا وسوريا يقاتلون في أوكرانيا

كشف مسؤول أوروبي أن ما بين 10 إلى 20 ألف رجل بين مرتزقة من شركة فاغنر شبه العسكرية الروسية ومقاتلين من سوريا وليبيا يحاربون حاليا إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.

ونقل موقع الحرة الأمريكي عن المسؤول أنّ هؤلاء المرتزقة ليست لديهم مركبات أو أسلحة ثقيلة، وقد استقدمتهم روسيا لإسناد قواتها في غزوها لجارتها.

وأكد المسؤول لصحفيين في واشنطن، أنّه تم رصد عمليات نقل من مناطق مثل سوريا وليبيا إلى منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، حيث أطلقت روسيا لتوها مرحلة جديدة من هجومها الذي بدأ في 24 فبراير.

ولفت المسؤول الأوروبي إلى صعوبة تحديد كم من هؤلاء الرجال البالغ عددهم بين 10 و20 ألفا هم مرتزقة من مجموعة فاغنر الخاصة، وكم منهم هم مقاتلون ليبيون أو سوريون.