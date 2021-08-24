مسؤول أوروبي يزور ليبيا الشهر القادم

أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، زيارة كل من العراق وتونس وليبيا في سبتمبر المقبل.

وأفادت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء نقلاً عن مصادر ليبية، أن اتصالات جارية مع سلطات حكومة الوحدة الوطنية الليبية لتنظيم رحلة بوريل إلى طرابلس.

وأوضح بوريل أن ملف أفغانستان ليس الملف الوحيد الذي يثير قلق أوروبا، مشيراً إلى أن الأزمات المستقبلية في العراق ومنطقة الساحل وغرب إفريقيا، يمثلون تحدياً كبيراً، مشيراً إلى أن الأمر قد يتطلب “إرسال مهام عسكرية لحماية الأوروبيين، المواطنين والمصالح الخارجية، حتى من دون دعم من الولايات المتحدة”.

وتحدث السياسي الإسباني عن قوة قوامها حوالي 50 ألف جندي، قادرة على التصرف في مثل تلك الظروف التي تعيشها أفغانستان اليوم.

وقال بوريل إنه يؤيد إنشاء قوة عسكرية أوروبية قادرة على القتال إذا لزم الأمر