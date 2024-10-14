مسؤول إسرائيلي: الهجوم على إيران سيكون قويا

صرح مسؤول أمني إسرائيلي، بأن “إسرائيل ستهاجم إيران بشكل قوي”.

وقال المسؤول الأمني لقناة 14 الإسرائيلي، “إن إسرائيل ستهاجم إيران بشكل قوي، وأنه يجب الاستعداد لتبادل الضربات مع طهران”.

وقال المسؤول الذي وصفته القناة بالكبير: “رد الفعل سيكون قويا وليس معتدلا، وبالتالي فإننا نقدر باحتمال كبير أن تهاجم إيران في المقابل وبالطبع إذا كان الأمر كذلك، فيجب على إسرائيل أن تكون مستعدة للرد على الرد الجديد”.

وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن “الرد الإيراني القاسي قد يدفع الولايات المتحدة إلى الانضمام إلى الحرب، وعلينا أن نستعد لتبادل كبير للضربات، الأمر الذي قد يجر الأمريكيين إليها، وهو ما لا تريده إيران بالتأكيد”.

وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنه “سيتم نشر بطارية “ثاد” الأمريكية للدفاع الصاروخي في إسرائيل خلال الأيام المقبلة”.

هذا وشنت إيران في 1 اكتوبر الحالي هجوما بنحو 200 صاروخ باليستي على 3 قواعد جوية رئيسية عسكرية إسرائيلية.