مسؤول إيراني: الولايات المتحدة تستخدم السلام غطاءً لخطة عسكرية ضد إيران

أكد مسؤول إيراني كبير، في تصريحات نقلتها قناة “برس تي في”، أن لدى طهران معلومات استخباراتية تشير إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى حقاً إلى السلام، بل تستخدم المبادرات الدبلوماسية كغطاء للتحضيرات العسكرية، مطالباً إيران بالتركيز على الاستعداد للحرب بدلاً من الانخراط في المحادثات.

وقال المسؤول، الذي لم تُكشف هويته، إن “معلوماتنا الاستخباراتية تشير إلى أن واشنطن تسعى للمفاوضات فقط كجزء من خطة للتحضير لحرب محتملة ضد إيران”، مضيفاً: “إذا كان هذا هو الواقع، فلا داعي لإضاعة الوقت في محادثات غير جدية، وعلينا أن نركز كل جهودنا على الاستعداد للصراع.”

وشدد على أن طهران ترى أن الهدف من أي مفاوضات قد يكون “نزع سلاح إيران لتعويض ضعف إسرائيل في الحرب المقبلة”، محذراً من أن أي جولة جديدة من المحادثات يجب أن تتضمن ضمانات واضحة وجدية، لمنع أن تصبح مجرد واجهة لخداع أمني.

وفي إشارة إلى شروط طهران لأي مفاوضات مستقبلية، قال المسؤول إن المحادثات يجب أن تتناول قضايا أساسية، بينها “الترسانة النووية الإسرائيلية والتعويض عن الأضرار التي لحقت بإيران جراء الحرب الأخيرة”.

وأضاف: “نريد ضمانات بأن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف هو وسيط حقيقي لحل النزاع وليس مشعلاً للحرب”، لكنه أقر بصعوبة تقديم مثل هذه الضمانات، مع إبداء استعداد إيران لمنح الولايات المتحدة فرصة جديدة والاستماع إلى موقفها الفعلي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متصاعد بعد حملة عسكرية إسرائيلية شنتها ضد مواقع إيرانية خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، وأسفرت عن مئات القتلى من العسكريين والمدنيين الإيرانيين والعلماء النوويين، وردت إيران بضربات صاروخية على أهداف إسرائيلية، خلفت 27 قتيلاً مدنياً.

وفي 22 يونيو، دخلت الولايات المتحدة على خط الصراع بشن ضربات على مواقع نووية إيرانية في أصفهان ونطنز وفوردو، مستخدمة قاذفات بعيدة المدى وصواريخ من غواصات، وبعد ذلك، أعلن عن وقف إطلاق نار بوساطة أميركية في 24 يونيو عقب هجوم إيراني على قاعدة العديد في قطر.

ويأتي هذا في وقت كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن البرنامج النووي الإيراني تعرض لضربة لا يمكن إصلاحها جراء الهجمات الأمريكية الشهر الماضي، وأنه غير مستعجل لاستئناف المفاوضات مع طهران.

يذكر أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أجرى خمس جولات من المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين قبل اندلاع الحملة العسكرية الإسرائيلية، التي جاءت بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً التي حددها ترامب للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.