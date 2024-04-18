مسؤول إيراني: طهران قد تراجع عقيدتها النووية

حذر مسؤول إيراني، من أن طهران قد تراجع عقيدتها النووية في ظل التهديدات الإسرائيلية.

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية، عن قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني قوله إن إيران قد تراجع “عقيدتها النووية” في ظل التهديدات الإسرائيلية، مضيفا “أيدينا على الزناد وتم تحديد المنشآت النووية الإسرائيلية”.

وأشار المصدر إلى أن المواقع النووية الإيرانية “في أمان تام” وسط التهديدات الإسرائيلية.

وأغلقت إيران مؤقتا منشآتها النووية يوم الأحد الماضي، “لاعتبارات أمنية” وأبقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مفتشيها خارج البلاد لمدة يومين.

وكان مسؤول استخباراتي إسرائيلي سابق ثال إن استهداف المنشآت النووية في إيران هو من بين الخيارات المطروحة على الطاولة، بينما تقرر إسرائيل كيفية الرد على هجوم السبت.

وردا على سؤال عما إذا كان كل شيء مطروحا على الطاولة، بما في ذلك استهداف المنشآت النووية، قال مدير هيئة الاستخبارات داخل جهاز الموساد السابق زوهار بالتي: “لا شك. كل شيء مطروح على الطاولة الآن”.

وعندما سُئل عما إذا كان ذلك يشمل المنشآت النووية، قال: “يشمل كل شيء”.

وجاء الهجوم الإيراني على إسرائيل بعد غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.