مسؤول إيراني يحذّر: نتنياهو سيهاجم سوريا والعراق وإيران

قال القائد السابق الإيراني، الجنرال محسن رضائي، اليوم السبت، إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي سيهاجم سوريا والعراق وحتى إيران بعد هجوم الضاحية الجنوبية”.

وأوضح رضائي، العضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني حاليا، عبر منصة “إكس”، أن “عصابة نتنياهو الإجرامية والعنصرية لن تتوقف بالإدانة، وبعد لبنان سيهاجمون دمشق ومن ثم بغداد، وإذا أسكرهم طعم الدماء فربما يهاجمون إيران”، بحسب تعبيره.

وأضاف: “لذلك، ينبغي على حكومات سوريا والعراق وإيران اتخاذ قرار في أسرع وقت ممكن”، دون أن يوضح طبيعة القرار الذي يدعو إليه.

وحذر رضائي “إذا لم يقف الأحرار في العالم ويوقفونه (نتنياهو)، فسوف يشهد التاريخ واحدا من أكثر أوقاته مرارة”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه قتل، مساء أمس، “رئيس شبكة حركة حماس في جنوبي سوريا”، الذي أشار إليه باسم أحمد محمد فهد، بحسب “رويترز”.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على “إكس”، إن طائرات حربية لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمت الليلة الماضية بتوجيه استخباري وقضت على فهد.

#عاجل 🔻جيش الدفاع قضى على قائد شبكة حماس الأرهابية في جنوب سوريا



🔻هاجمت طائرات حربية لسلاح الجو الليلة الماضية بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات والقيادة الشمالية وقضت على المدعو أحمد محمد فهد قائد الشبكة الأرهابية التابعة لحماس في منطقة جنوب سوريا.



🔻لقد كان المدعو أحمد… pic.twitter.com/oIenokI0zy — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 28, 2024

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، عن هجوم على أهداف تابعة لحزب الله في محافظة البقاع شرق لبنان وعلى الحدود مع سوريا.

في غضون ذلك، أعلنت إسرائيل صباح السبت أنها حددت عشرة صواريخ أطلقت على المناطق الشمالية قادمة من لبنان، وأنها اعترضت ودمرت بعضها.