مسؤول إيراني يوجه تحذيراً لـ«ترامب»!

وجه رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، كمال خرازي، رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أن واشنطن ستضطر في النهاية للاعتراف بإيران والتفاوض معها كما فعل قادتها السابقون.

وقال خرازي خلال مؤتمر نظمه مركز الدراسات السياسية والدولية في طهران، الأحد، إن توصيته لترامب هي دراسة تجربة أسلافه، موضحاً أن من اضطروا في السابق للاعتراف بإيران كدولة صامدة سيجد ترامب نفسه مضطراً أيضاً لإجراء مفاوضات حقيقية مع طهران. وأضاف أن المسؤولية الرسمية للرئيس تعني تحمل عواقبها، مشدداً على أن إيران ستطالب بحقوقها مقابل العدوان الأمريكي عليها.

وأشار خرازي إلى أن الهجوم الأمريكي – الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو 2025 غير قانوني، وأن الولايات المتحدة تتحمل تبعاته بالكامل، مؤكداً أن إيران لن تساوم على استقلالها ولن تخضع للضغوط، في وقت التزمت فيه بالقانون الدولي رغم استغلال القوى الكبرى للأمم المتحدة.

وانتقد خرازي تعامل الأمم المتحدة خلال أحداث غزة، مشيراً إلى أن الإهانات التي تعرض لها الأمين العام أنطونيو غوتيريش تشير إلى تراجع مكانة المنظمة وفقدانها للقيم الأساسية لصالح سيادة القوة.

واستعاد خرازي تجربة الحرب العراقية–الإيرانية، مؤكداً أن الصمود والاعتماد على الذات مكّنا إيران من الدفاع عن أراضيها، وهو ما تكرر في حرب الـ12 يوماً ضد إسرائيل في يونيو 2025، مضيفاً أن طهران طورت قدراتها العسكرية اعتماداً على كوادرها وقدمت مساعدات لجيرانها، بما في ذلك العراق بعد سقوط نظام صدام حسين وظهور تنظيم داعش.

القيادة الوسطى الأمريكية: إيران تحتجز سفينة تجارية في مضيق هرمز بانتهاك للقانون الدولي

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم الأحد، أن القوات الإيرانية استولت على سفينة تجارية تحمل علم جزر مارشال أثناء عبورها مضيق هرمز، ووصفت العملية بأنها “استيلاء غير قانوني” وانتهاك واضح للقانون الدولي.

وأوضحت القيادة في بيان أن عناصر من القوات الإيرانية صعدوا إلى السفينة واقتحموها بالقوة قبل السيطرة عليها، معتبرة أن الخطوة “تقوّض مبادئ حرية الملاحة وتشكل تهديداً لاستقرار الممرات البحرية الدولية”.

ودعت القيادة الوسطى طهران لتقديم أساس قانوني يبرر احتجاز السفينة، مشددة على ضرورة احترام القوانين الدولية المنظمة لحركة المرور في الممرات البحرية الحيوية.

من جهتها، أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، أن مقاتليها أوقفوا ناقلة النفط “تالارا” “في إطار حماية مصالح وموارد إيران”.

وأضافت أن وحدات الاستجابة السريعة رصدت تحركات الناقلة، التي كانت تحمل 30 ألف طن من المواد البتروكيميائية في طريقها إلى سنغافورة، وقامت بتتبعها وتوقيفها عند الساعة 7:30 صباح الجمعة الماضية بالتوقيت المحلي.

وأوضحت القوة البحرية الإيرانية أن العملية جاءت تنفيذاً للواجبات القانونية في حماية موارد البلاد، مشيرة إلى أن تفتيش السفينة وشحنتها ووثائقها أظهر نقلها بضائع غير مصرح بها، فيما تم توجيه الناقلة إلى المرساة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفات المسجلة عليها.