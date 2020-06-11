مسؤول إيطالي.. يُحدّد موعداً لإنتاج الجرعات الأولى من لقاح كورونا

قال مستشار وزارة الصحة الإيطالية، والتر ريتشياردي، إن أوروبا تتقدم كثيراً على الولايات المتحدة في مجال تطوير لقاح ضد الفيروس التاجي الجديد.

ونقلت وكالة أنباء “نوفا” عن ريتشياردي قوله إن “اللقاح الأكثر تقدما هو اللقاح الذي تم تطويره في أوكسفورد بالتعاون مع شركة إيطالية”.

وأشار إلى أن إيطاليا مستعدة لإنتاج اللقاح، وحدّد موعدا لإنتاج الجرعات الأولى.

وتابع المسؤول الإيطالي: “نخطط لنكون من بين الدول الرائدة وإذا سارت الأمور على ما يرام، ويمكننا الحصول على الجرعات الأولى قرب نهاية العام حتى بالنسبة للإيطاليين.