مسؤول مصري يتفقد مشروعات في طرابلس

أجرى وزير الإسكان والتعمير، بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي، رفقة نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية سيد إسماعيل، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، جولة شملت مصنع البريكاست، وموقع غوط الشعال، وطريق المطار الذي يتضمن تنفيذ الطريق الدائري الثالث.

وقالت وزارة الإسكان في بيان لها: “إن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا ومصر في مجال الإسكان والبنية التحتية، والوقوف على التقدم الذي تم تحقيقه في مراحل تنفيذ المشاريع المشتركة، وتحديد السبل المثلى لمواجهة التحديات التي قد تعترض سير العمل، في إطار الجهود المستمرة لدعم وتطوير البنية التحتية في كلا البلدين”.

جولة تفقدية لمعالي وزير الإسكان والتعمير والسادة وكلاء الوزارة ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ونائب وزير… تم النشر بواسطة ‏وزارة الإسكان والتعمير-ليبيا‏ في الخميس، ١٨ يوليو ٢٠٢٤