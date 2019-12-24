مسؤول.. بإمكان حاملي الجواز الليبي الأخضر السفر إلى مصر

الخارجية الليبية لم تمنع دخول حاملى الجواز الاخضر لمصر

أكد مسؤول الإعلام بمديرية أمن منفذ أمساعد البري “منير السعيطي” أن الخارجية الليبية حتى الآن لم ترسل أي كتاب ولم يصل إلينا كتاب بخصوص منع دخول حاملي “الجواز الأخضر” إلى جمهورية مصر العربية عبر المنفذ البري.

وأكد السعيطي في تصريح خص به “بوابة إفريقيا الإخبارية” أنه مازال التعامل بالجواز الأخضر ساري المفعول حتى إشعار آخر، موضحاً أن المديرية وافقت على دخول المواطنين إلى مصر حتى بداية شهر يناير 2020.

هذا وتناولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً عن منع السلطات المصرية دخول حاملي الجواز الأخضر، ويتراوح عدد المسافرين لجمهورية مصر العربية ما بين 400 الى 500 مسافر يوميا عبر منفذ إمساعد البري