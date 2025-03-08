مسؤول بالأرصاد الجوية لـ«عين ليبيا»:  أضرار المنخفض مادّية والأجواء تتجه إلى الاستقرار التام

طمأن مدير مكتب الإعلام في مركز الأرصاد الجوية، محي الدين علي، في حديثه لشبكة “عين ليبيا”، بأن “أضرار المنخفض الجوي الحالي جميعها مادية ولايوجد أي أضرار بشرية”.

وأكد محي الدين، أنه “بداية من اليوم تتجه الأجواء إلى الاستقرار التام مع درجات حرارة دافئة بشكل ملحوظ”.

وأضاف: “هناك أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي خلال هذا اليوم، وتشهد مناطق الجنوب الغربي يوم الثلاثاء سحب استوائية، مصحوبة بالأمطار”.

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الموارد المائية، “مستخدمي طريق العربان- سوق الخميس امسيحل، من خطورة السير على هذا الطريق بسبب سيلان وادي الحمام، مما أدى إلى إغلاقه بالكامل”.

وقالت الوزارة: “نرجو من الجميع توخي الحذر، واستخدام الطرق البديلة حفاظًا على سلامتهم”.

وكانت “تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا في تسرب المياه إلى مستشفى ترهونة، وغمرته، كما أدت الأمطار إلى غمر الشوارع والطرق الرئيسية في المدينة”.