مسؤول بالأرصاد الجوية يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن المنخفض الجوي وتأثيراته على مختلف المناطق

تتأثر البلاد اليوم بمنخفض جوي استدعى استنفاراً من جهات عديدة، استعداداً لأي طارى، وسط تحذيرات الأرصاد من جريان السيول، فما حقيقة الوضع وهل هناك مخاوف حول المنخفض القادم؟

وحول ذلك، قال مدير مكتب الإعلام في مركز الأرصاد الجوية “محي الدين علي” لشبكة “عين ليبيا”: “الحالة الجوية المرتقبة خلال اليومين القادمين، سيكون فيها منخفض جوي صحراوي، بارز في المنطقة الليبية بداية بالغربية ثم الشرقية، والشرقية سيكون أقل تأثيراً من الغربية”.

وأضاف: “منخفض جوي تتأثر به المناطق الغربية بداية من هذا اليوم، برياح مثيرة للأتربة على العديد من المناطق الغربية وخاصة في “الحمادة وسهل جفارة” ومناطق الجبل، حيث ينتشر الغبار على هذه المناطق الجبلية بشكل واضح”.

وأضاف: “يوم غد ستتكاتر السحب، الرعدية الماطرة على مناطق عدة من الغرب الليبي، منها “درج العسة”، والمناطق الحدودية الليبية، وصولاً إلى مناطق عدة من من الجبل الغربي، ترهونة، بسلاتة، مصراتة، من رأس جدير حتى مصراتة، كل هذه المناطق، ستشهد أمطار وفي بعضها غزير، ما يسبب جريان الأودية على مناطق الدواخل، وأيضا تجمع المياه في الأماكن المنخفضة، وهذا ما يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر، من كل هذه العوامل التي ربما فيها بعض الخطورة أو درجة من درجات الخطورة”.

وتابع مدير مكتب الإعلام في مركز الأرصاد الجوية “محي الدين علي” لشبكة “عين ليبيا”: “هذا المنخفض سيكون سريعاً وسيتحرك يتحرك من الغرب الليبي، اعتباراً من مساء هذا اليوم، ويكون أكتر فاعلية مساء يوم الغد الخميس والجمعة، وأكثر الأمطار ستكون يوم الجمعة، رعدية وغزيرة في بعضها”.

وأضاف: “بالنسبة للمنطقة الشرقية، خلال هذا اليوم، لا زالت هناك فرصة لهطول الأمطار على مناطق الحدودية الليبية المصرية في الجربوب والمناطق مجاورة لها، كذلك في المناطق الممتدة من الجبل الأخضر حتى الحدود أو حتى أمساعد”.

وقال: “بالنسبة لمناطق الجنوب، لا تغير كبير فيها، وإن ظهرت بعض السحب فمعظمها بسيطة خاصة الجنوب الشرقي، أما الجنوب الغربي فخلايا من السحب تظهر، وقد تسبب بعض الأمطار ولكنّها في معظمها خفيفة”.