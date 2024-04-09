مسؤول تركي سابق يحذر من عودة الحرب الاهلية في ليبيا

حذر رئيس الاستخبارات العسكرية التركية السابق، إسماعيل حقي بكين، من إن الخطر يحدق بليبيا، وإن هناك “خطرًا جديًا من احتمال اندلاع حرب أهلية” في ليبيا مجددًا.

وقلل بكين، في مقابلة مع موقع يونايتد وورد انترناشينال، من احتمال إجراء الانتخابات في المدى المنظور، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف في ليبيا تتسلح، وأن الصراع لا يتعلق بليبيا فحسب، بل ببنية الطاقة برمتها في المنطقة.

وبين بكين أنه لا يؤيد مزاعم تنامي النفوذ الأميركي في ليبيا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تحاول كبح النفوذ الروسي الصيني، وتحاول السيطرة على المال والطاقة، وبالتالي فإنهم يستفيدون من الوضع الممزق.

وأضاف بكين، أن “حفتر” منخرط في تهريب النفط إلى السودان لشراء السلاح، مرجحًا تطرق الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماعهما المقبل لملف ليبيا، لأن مصالح الدولتين تتلاقى، ولا تريد الولايات المتحدة أن تكون في الواجهة.

واعتبر بكين، أن السيناريو الليبي معقد، مع وجود العديد من الجهات الخارجية، مشيرًا إلى أن تركيا قد تنظر إلى روسيا كمنافس، لكن يجب ألا تنظر إليها كعدو، ولكلا الجانبين قوات مسلحة في ليبيا.