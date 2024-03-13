مسؤول دفاعي سعودي يزور كوريا الجنوبية

في سياق زيادة التعاون الثنائي بين البلدين، يعتزم مسؤول سعودي كبير زيارة كوريا الجنوبية هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب”، أنه من المقرر أن يصل طلال بن عبد الله العتيبي، مساعد وزير الدفاع السعودي، إلى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وحسب الوكالة، من المتوقع أن يقوم المسؤول السعودي خلال الرحلة بجولة للتعرف على المنتجات الدفاعية الرئيسية لكوريا الجنوبية، بما في ذلك الطائرة المقاتلة كيه إف-21 (KF-21) قيد التطوير، ونظام الصواريخ أرض-جو متوسط المدى (M-SAM II) والغواصة دوسان آن تشانغهو التي يبلغ وزنها 3,000 طن.

يذكر أن شركة الدفاع الكورية الجنوبية LIG Nex1، كانت وقعت في نوفمبر الماضي، صفقة بقيمة 3.2 مليارات دولار، لتوريد 10 بطاريات M-SAM II إلى المملكة العربية السعودية.

وفي شهر فبراير الماضي، زار وزير الدفاع شين وون سيك، السعودية، لإجراء محادثات حول التعاون في مجال صناعة الدفاع وشرح خطط سيئول لإنتاج طائرة مقاتلة من الجيل التالي، ووقع مساعد وزير الدفاع السعودي طلال بن عبد الله العتيبي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال صناعة الدفاع مع كوريا الجنوبية في الرياض في 4 فبراير 2024.

هذا وتعمل كوريا الجنوبية حاليا على تطوير طائرة كيه-إف-21 بدون قدرات التخفي لطائرة مقاتلة من الجيل الخامس، مثل F-35A.