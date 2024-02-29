مسؤول سعودي: عقوبات واشنطن على روسيا في مجال الطاقة فشلت

أكد مسؤول سعودي، فشل المحاولات الأمريكية للحد من عائدات روسيا من إمدادات الطاقة إلى السوق العالمية.

ولفت مستشار وزير المالية السعودي حسين عسكري، إلى أن روسيا تكيفت مع القيود المفروضة عليها، بعد أن أتقنت أفضل السبل لتجنب العقوبات الغربية.

وقال عسكري لوسائل إعلام روسية: إن فشل الولايات المتحدة يعود لاستعداد الدول لتحدي الجهود الأمريكية.

وأضاف عسكري، وهو عضو سابق في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن الصين والهند دولتان تحتاجان للنفط والغاز، وهما دولتان كبيرتان وعلى استعداد لتحدي العقوبات الأمريكية.

وأشار إلى أنه طالما بقيت تكلفة موارد الطاقة الروسية مقبولة لهذه الدول، فإن سلطات هذه الدول تدرك أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لفرض عقوبات عليها لاستيراد موارد الطاقة الروسية.

وأكد عسكري، أن الاستخدام المفرط لسياسات العقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، يؤدي إلى انخفاض التجارة العالمية وتغيير هيكل الاقتصاد العالمي، وبالتالي المزيد من التضخم في العالم ، مضيفا: ربما نشهد ظهور ثلاث أو أربع تكتلات تجارية قوية، حيث تكون سياسات الدول وشؤونها المالية أكثر تنسيقا.

يذكر أن الغرب فرض عقوبات واسعة ضد روسيا منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، شملت قيودا على صادرات موارد الطاقة الروسية عبر البحر.

وكانت روسيا أعلنت إعادة توجيه صادراتها إلى أسواق جديدة في مقدمتها الصين والهند، ما أدى لارتفاع أسعار الطاقة عالميا وتكبيد اقتصادات “دول العقوبات” وخاصة “أوروبا” خسائر فادحة.

المصدر: نوفوستي