مسؤول سوداني يعلن عن قرب تشكيل حكومة جديدة للبلاد

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني الطاهر أبو هاجة، إن تشكيل حكومة جديدة للبلاد بات وشيكا.

وأوضح أبو هاجة في تصريح نقله التلفزيون السوداني أنهم يدرسون كل المبادرات الداخلية والخارجية بما يحقق المصلحة الوطنية، وتلبية لشعارات ثورة ديسمبر التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشيير، وفقا قوله.

وأكد أبو هاجة أن القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان حريص على وحدة الصف الوطني، وأن ترتكز الحلول الوطنية بما يعزز التوافق ويحقق إجماع كل السودانيين.

وذكر أبوهاجة أن التأني طوال الفترة الماضية يعود إلى حرص مجلس السيادة على إيجاد معالجة تتفق مع استراتيجية التصحيح التي ولدت بعد 25 أكتوبر.