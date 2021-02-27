مسؤول فلسطيني: الوضع الوبائي لفيروس كورونا أصبح كارثي

المدير العام للخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة الفلسطينية، أسامة النجار، حذر من أن “الوضع الوبائي لفيروس كورونا في فلسطين كارثي وسيئ وصعب جدا”.

وأشار إلى أن المنحى الوبائي في ارتفاع حاد جدا، مضيفا أن الفيروس هذه المرة سريع الانتشار.

وأوضح النجار أن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ارتفاع بشكل مفاجئ، وأن السبب في ذلك يعود ربما إلى الانتشار السريع للفيروس.

وقال: “الإصابات اختلفت هذه المرة، فصغار السن لديهم أعراض صعبة، كما أنهم يحتاجون للإدخال الى المستشفيات”.

وأضاف: “الجانب الأخطر في ذلك هو أن أسرة المستشفيات قد امتلأت، وهناك مرضى ينتظرون أحيانا حتى يموت مريض آخر، من أجل أن يجد له سرير”.وفقا لوكالة معا الفلسطينية.

وأردف النجار: “كنا نحذر من الوصول إلى مرحلة الخيارات الصعبة، ونحن الآن نستقبل حالات صعبة جدا، كما أننا نحاول أن نزيد من أسرة المستشفيات، لتستوعب الأعداد الضخمة من مرضى فيروس كورونا”، مشيرا إلى أن السبب في ارتفاع حالات الإصابة بهذا الفيروس، هو ممارسة العادات اليومية دون التزام بالإجراءات الوقائية، والطفرة الجينية للفيروس سريعة الانتشار.

وأكد النجار أنه تم رفع توصية بفرض إجراءات إغلاق مشددة لمدة أسبوعين على الأقل، بهدف مواجهة المنحنى الوبائي لفيروس كورونا الذي يرتفع.