مسؤول فلسطيني: مستعدون للتوصل إلى اتفاق بعد «وقف النار» بين إسرائيل ولبنان

تواصل القوات الإسرائيلية قصفها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 44،249 شخصا أغلبيتهم من النساء والأطفال وإصابة 104،746 آخرين، في آخر حصيلة أصدرتها وزارة الصحة الفلسطينية.

في السياق، قال مسؤول كبير في حركة “حماس” أن الحركة “مستعدة للتوصل إلى اتفاق في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله”.

ونقلت “أ ف ب” عن مسؤول في “حماس” لم يكشف عن هويته، قوله: “الحركة مستعدة للتوصل إلى اتفاق في غزة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله”.

شي: سنواصل العمل مع المجتمع الدولي لوقف القتال في غزة

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن “الصين ستواصل العمل مع المجتمع الدولي للمساعدة في إنهاء القتال في قطاع غزة”.

شي: سنواصل العمل مع المجتمع الدولي لوقف القتال في غزة

وقال شي جين بينغ في رسالة تهنئة إلى اجتماع الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للسلام: “الأولوية القصوى هي التنفيذ الكامل والفعال لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، ووقف إطلاق النار المبكر والحرب، والانفراج في المنطقة”.

وأشار إلى أن “الحل الأساسي للقضية الفلسطينية هو تنفيذ خطة “دولتين لشعبين”، وتعزيز التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذات السيادة الكاملة”.

وشدد على أن “بكين تدعم بقوة جعل فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، فضلا عن عقد مؤتمر سلام دولي أكبر وأكثر موثوقية وفعالية”.

وأكد الرئيس الصيني أن”الصين ستواصل العمل مع المجتمع الدولي للعمل بشكل مشترك على وقف الأعمال العدائية (القتال) وعمليات القتل ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتنظيم أعمال المساعدات الإنسانية لشعب غزة”.

ولفت إلى أن “الصين ستواصل تعزيز عودة القضية الفلسطينية إلى المسار الصحيح لتنفيذ خطة “دولتين لشعبين”، وتحقيق تسوية شاملة وعادلة ودائمة في وقت مبكر”.