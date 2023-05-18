مسؤول في الخارجية يُؤكد قرب افتتاح السفارة السعودية في طرابلس

قال مدير إدارة الإعلام الخارجي في حكومة الوحدة الوطنية بدر شنيبة، إنّه من المنتظر قدوم السفير السعودي لدى ليبيا والقائم بالأعمال وباقي طاقم السفارة لمباشرة أعمالهم رسميا بعد تجهيز مبنى السفارة، خلال الفترة القادمة.

وذكر شنيبة في حديث مع وكالة «سبوتنيك» الروسية أنّ هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية حكومة الوحدة الوطنية لإعادة فتح أبواب سفارات الدول العربية والأجنبية المعتمدة في ليبيا، بعد عودة الاستقرار إلى البلاد، وفقا لتعبيره.

وأشار شنيبة إلى أنّ هذه الخطوة ستساهم في تعزيز العلاقات بين ليبيا والسعودية والتي تشهد تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة وتدفع بها إلى آفاق أرحب، بما يحقق النفع للبلدين على الأصعدة السياسية والاقتصادية.