مسؤول لبناني: لبنان تغرق بكميات من الدولارات المُجمدة والتي مصدرها ليبيا

قال ممثل اتحاد خبراء الغرف الأوروبية في بيروت، نبيل بوغنطوس، إنّ السوق اللبنانية تغرق بكميات ضحمة من الدولارات الأميركية المجمدة ومصدرها ليبيا.

ودعا بوغنطوس اللبنانيين إلى التنبه بواسطة وسائل التدقيق التقليدية، سواء بالنظر أو باللمس أو حتى بالفحص الإلكتروني، حرصا على مرور الدولارات دون أي مشكلة.

وشدّد بوغنطوس على ضرورة عدم استخدام أو التعامل بطبعة المئة دولار المسماة البيضاء، وذلك لأن القسم الأكبر من الدولارات المجمدة هي من هذه الفئة، إضافة إلى كميات ضخمة من فئة الخمسين دولاراً

وأضاف بوغنطوس أنّ تواريخ إصدار هذه الدولارات يعود إلى عام 2003، 2006، 2009، وحتى عام 2013 قادمة من ليبيا.