مسؤول يطالب وزير الداخلية باعتقال الفنان رامز جلال بشكل عاجل

على وزيرة الصحة ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بحجز رامز جلال في المستشفى [ارشيف]

دخل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، على خط الأزمة الخاصة ببرنامج الفنان المصري رامز جلال، حيث أرسل إنذارا لوزير الداخلية للقبض عليه.

وتقدم رئيس النادي بطلب إلى وزيرة الصحة ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بحجز رامز جلال في المستشفى.

وأكد منصور أن المدعو يرتكب عن عمد أفعالا تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون، كما وجه بلاغا للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع مقدم البرنامج وفريق عمله.

وتقدم منصور بشكوى رسمية لمكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يطالب فيها بإيقاف البرنامج موضحا أن المدعو رامز جلال غير مقيد بنقابة الإعلاميين ليقدم برنامجه كما أنه يقدم محتوى يخالف القانون بخلاف أنه اعترف بأنه مجنون رسمي.

وعزز رئيس النادي شكواه بمستندات كاملة وأسطوانة مدمجة تثبت صحة شكواه.

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