مساء الخميس.. جلسة مرتقبة لمجلس الأمن للتصويت على تمديد ولاية البعثة الأممية

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس جلسة لمناقشة الوضع في ليبيا.

ويستعد مجلس الأمن خلال جلسته التي تعقد على تمام الساعة الخامسة للتصويت على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحسب ماأعلنه.

وكان مجلس الأمن الدولي قرر خلال جلسة في أبريل الماضي تجديد ولاية البعثة، وهو التمديد الثالث الذي يصدره المجلس منذ منتصف سبتمبر الماضي، حيث أصدر وقتها قرارا بتمديد تقني للبعثة لمدة أسبوعين فقط، ثم أصدر قرارا ثانيا نهاية الشهر ذاته بتمديد ولاية البعثة حتى 31 يناير.

وشهدت الجلسات السابقة لمجلس الأمن حول تمديد ولاية البعثة الأممية خلافا كبيرا بين الدول الأعضاء، وخصوصا أمريكا وروسيا على استمرار تولي المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز مسؤولية البعثة.