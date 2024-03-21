مسار جديد للهجرة غير الشرعية من ليبيا يتجه صوب الجزر اليونانية

كشفت صحيفة ”كاثيمريني“ اليونانية، أن هناك مسارا جديدا تتخذه قوارب الهجرة غير النظامية، التي تنطلق من ليبيا صوب أوروبا، حيث يتجه المهاجرون إلى الجزر اليونانية بدلا من إيطاليا.

وأشارت الصحيفة إلى زيادة أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى جزيرتي كريت وغافدوس اليونانيتين، انطلاقا من مدينة طبرق شرق ليبيا، من 30 مهاجرا وصلوا إلى الجزيرتين في سبتمبر الماضي إلى 397 مهاجرا في ديسمبر، و1100 مهاجر في الأشهر الأولى من العام الجاري.

واعتبرت الصحيفة، أن تلك القفزة في أعداد المهاجرين المغادرين لسواحل ليبيا والباحثين عن مسار جديد للوصول إلى أوروبا، تضع تحديات جديدة أمام السلطات اليونانية.

وفي بيان الأسبوع الماضي، تحدثت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) عن انخفاض في عمليات العبور غير النظامية بمسار وسط البحر المتوسط، وهو المسار بين ليبيا وإيطاليا بنسبة 70 بالمائة، مقابل زيادة 117 بالمائة في التدفقات بشرق البحر الأبيض المتوسط.

وفسرت الصحيفة في تقريرها تلك الظاهرة برغبة شبكات تهريب المهاجرين في البحث عن مسارات جديدة للوصول إلى أوروبا، ولا سيما بعد تعزيز الدوريات البحرية بكل من اليونان وتركيا منذ بداية العام في أعقاب اتفاق بين البلدين.

وتظهر الأرقام الرسمية أن جزر شرق بحر إيجة استقبلت نحو ثمانية آلاف طالب لجوء منذ بداية العام الجاري، مقارنة بنحو ثلاثة آلاف فقط في الفترة نفسها من العام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 166بالمائة تقريبا.

وقال التقرير: “تلك الأرقام تؤكد أن مسار الهجرة غير النظامية من شرق البحر المتوسط ليس مغلقا على الإطلاق”.