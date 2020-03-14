مساعدات طبية يابانية لإيران بقيمة 2.5 مليار لمواجهة كورونا

ضرورة التضامن العالمي للسيطرة الكاملة على تفشي المرض [الخليج اونلاين]

كشفت السفارة الإيرانية في طوكيو عن مساعدة طبية يابانية لايران بقيمة 2.5 مليار ين لمواجهة كورونا .

وأشارت سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في طوكيو ، في تغريدة على صفحتها في تويتر ، إلى قرار الحكومة اليابانية بدعم إيران في أعقاب تفشي فيروس كورونا ، مؤكدة ضرورة التضامن العالمي للسيطرة الكاملة على تفشي المرض.

وأشادت السفارة بقرار الحكومة اليابانية تقديم 2.5 مليار ين (العملة اليابانية) لإيران ودعمها في السيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وكانت ايران قد تلقت مساعدات من قبل الصين وروسيا وعدة دول اوروبية بينها بريطانيا وفرنسا والمانيا .

واستعرض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي ، اليوم (الجمعة) ، الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية بعد تفشي كورونا وإرسال المساعدات الخارجية وقال في هذا الصدد انه تم تلقي المساعدات الحكومية والشعبية لحد الان من الصين وتم نقلها بثماني رحلات جوية عبر خطوط ماهان الجوية وتسليمها إلى وزارة الصحة.

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