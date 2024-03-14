مساعدات عسكرية أمريكية جديدة إلى أوكرانيا

أعلن مسؤولون أمريكيون بأن الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وأضاف المسؤولون، أن الحزمة المتوقع إعلانها ستكون بمثابة “جرعة مؤقتة” في غياب مصادقة الكونغرس على تشريعات جديدة حول تقديم المساعدات الأمنية لأوكرانيا وبعض الحلفاء الآخرين لواشنطن، وبينهم إسرائيل.

ونقلت صحيفة “بوليتيكو”، عن المسؤولين، أن المساعدات الجديدة ستضم صواريخ ATACMS بنسختها المتوسطة المدى، الذي يبلغ نحو 100 ميل (160 كلم) والقادرة على حمل رؤوس عنقودية، كما ستضم المساعدات أيضا قذائف لمدافع هاوتزر من عيار 155 ملم، وصواريخ GMLRS.

وقالت الصحيفة: إن قيمة حزمة المساعدات الجديدة ستبلغ نحو 300 مليون دولار، وسيتم تمويل الحزمة من مدخرات البنتاغون من الأموال المخصصة سابقا.

وقال جيك سوليفان مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن هذه المساعدة تلبي بعض الحاجات الملحة لأوكرانيا، لكنها لا تشكل بديلا من مصادقة الكونغرس الأميركي على أموال جديدة يطالب بها الرئيس جو بايدن.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وجّه خلال الآونة الأخيرة العديد من نداءات الاستغاثة إلى الكونغرس الأميركي، لإقرار حزمة المساعدات الإضافية لكييف، وقال: أوكرانيا لن تنجو من دون دعم الكونغرس.